Forum voor Democratie: twee zetels is het begin

Met twee zetels kan Forum voor Democratie (FVD) een begin maken „een bres te gaan slaan in die verstikkende Amsterdamse politieke cultuur”. Dat zegt lijsttrekker Annabel Nanninga van FVD in Amsterdam. „Amsterdammers zijn het echt zat. Ze willen verandering.”

De partij van Thierry Baudet, die met twee zetels in de Tweede Kamer zit, krijgt bij haar debuut in de lokale politiek waarschijnlijk ook twee zetels in de 45-koppige raad van Amsterdam. Het is de enige gemeente waar de partij meedeed aan de raadsverkiezingen.

Nanninga zegt heel blij te zijn met het voorlopige resultaat. In aanloop naar de verkiezingen werden nog vier zetels haalbaar geacht.