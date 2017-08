Het Forum voor Democratie van Thierry Baudet groeit gestaag in de peilingen. In de donderdag verschenen Politieke Barometer van Ipsos zou de partij goed zijn voor zeven zetels in de Tweede Kamer.

Forum voor Democratie (FvD) heeft nu twee vertegenwoordigers in de Kamer: Thierry Baudet en Theo Hiddema.