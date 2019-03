Forum net niet de grootste in Gelderland

Forum voor Democratie is ook in Gelderland de grote winnaar. De partij staat, nadat 95 procent van de stemmen zijn geteld, op acht zetels in de Provinciale Staten. Grootste partij lijkt de VVD te blijven met evenveel zetels, maar wel een paar duizend stemmen meer dan Forum. Derde partij is het CDA met zeven zetels.

D66 moest het grootste verlies incasseren met een min van drie zetels. GroenLinks boekte een winst van bijna vijf procentpunten en verdubbelt daarmee het zetelaantal naar zes. SP en PVV moeten flink terug en staan beide nog op drie zetels in de voorlopige uitslag.