Forum kan CDA niet bedreigen in Friesland

Het CDA blijft naar verwachting de grootste partij van Friesland, maar moet ook toezien dat Forum voor Democratie (FvD) als tweede partij haar intrede doet in de Friese Provinciale Staten. Forum blijft de PvdA net voor. Het CDA kan rekenen op acht zetels, terwijl FvD en PvdA het met zes zetels moeten stellen.

Nadat 17 van de 18 gemeenten zijn geteld lijkt de SP de grote verliezer te worden. De partij houdt nog twee van de vijf zetels over. Ook de PVV deed het niet best in Friesland en hield nog twee van de vier zetels over. GroenLinks zag het zetelaantal groeien van een tot vier.