Forse reserves FVD bij stervenswet D66

Forum voor Democratie zal in het komende verkiezingsprogramma een aanmerkelijk minder enthousiaste toon aanslaan over de stervenswet van D66 dan in 2017.

Dat zegt FVD-senator Nicki Pouw-Verweij dinsdag in een vraaggesprek met het Reformatorisch Dagblad. „Wij zien nu scherper dan vier jaar terug dat die wet, die hulp bij zelfdoding voor levensmoede ouderen moet legaliseren, niet is los te zien van het kabinetsbeleid. Onder Rutte I, II en III zijn de voorzieningen voor ouderen zozeer uitgehold dat ze zich afvragen: Hoor ik er eigenlijk nog wel bij?”, aldus het Eerste Kamerlid.

FVD-senator: Ik wil geen stemmen weghalen bij de SGP

De initiatiefwet van Pia Dijkstra (D66) biedt geen oplossing en is louter „symptoombestrijding”, vindt Pouw-Verweij. Zij stelt dat de politiek nu eerst moet inzetten op het herstel van de ouderenzorg.

In 2017 verkondigde Forum het standpunt dat ouderen die hun leven voltooid achten, recht moeten krijgen op hulp „bij het waardig beëindigen daarvan.” De partij had toen nog maar een smalle basis en beoordeelde Dijkstra’s wet, net als de euthanasiewet, destijds uitsluitend vanuit de beginselen keuzevrijheid en zelfbeschikking, zo licht Pouw toe in het vraaggesprek.

De steun van FVD voor de euthanasiewet blijft volgens haar onverminderd van kracht. „Daar zullen wij vanuit onze beginselen van keuzevrijheid en zelfbeschikking altijd van harte achter staan. Maar bij euthanasie praat je over mensen die volledig zijn uitbehandeld. Dan is er niets meer te doen. Hier praat je over ouderen die eenzaamheid ervaren. Dan sta je als samenleving zeker niet machteloos.”

Pouw sluit verder niet uit dat Forum op de lange termijn mogelijk alsnog wil meewerken aan een stervensregeling. Extra voorwaarde, naast het noodzakelijk herstel van de ouderenzorg, is dan wel dat die beduidend anders is vormgegeven dan de huidige D66-variant.

De senator benadrukt dat de leden van de partij uiteindelijk het laatste woord hebben over het verkiezingsprogramma, en dus ook over de medisch-ethische paragraaf.

SGP-voorman Kees van der Staaij noemt het „goed nieuws” dat de partij aangeeft „nu gereserveerder te staan tegenover een voltooid levenwet dan in het verleden. Ik hoop dat dat eraan bijdraagt dat het voorstel van D66 geen meerderheid zal krijgen.”

Onverdeeld positief is Van der Staaij echter niet: „Tegelijkertijd zie je dat het geen principiële afwijzing is, en dat het nogal pragmatisch verankerd is.” Dat de partij vasthoudt aan „het liberale uitgangspunt van de zelfbeschikking”, maakt „de stellingname wat wispelturig”, vreest hij. „Tot nu toe hebben we in de Tweede Kamer op prolife-onderwerpen als abortus en euthanasie van een partij als Forum helaas geen steun gemerkt. Het zou mooi zijn als daar nog een verdergaande bezinning plaatsvindt.”

CU-Kamerlid Carla Dik-Faber noemt het „opmerkelijk” dat Pouw-Verweij „nu een voorzichtige draai lijkt te maken en de D66-wet voorlopig niet steunt. Goed als FVD zijn liberale gedachtegoed rond het leven loslaat. Maar het is afwachten wat werkelijk in hun programma komt.”

„We zouden het toejuichen als FVD meer van dit soort draaien maakt op ethisch gebied”, stelt de CU-politica. Zo hoopt Dik-Faber dat FVD een ander standpunt rond de bescherming van het ongeboren leven wil overwegen.