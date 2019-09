Forse kritiek adviesraad op mediaplannen Slob

Het kabinet moet zijn plannen voor de toekomst van de publieke omroep flink bijstellen, vindt de Raad voor Cultuur. De omroepen moeten op internet reclame kunnen blijven uitzenden en NPO3 moet geen regiozender worden, stelt de belangrijke adviesraad. Verantwoordelijk minister Arie Slob moet verder doordrukken dat alle Nederlandse media meedoen aan één nationaal onlineplatform à la Netflix.

Slob wil toewerken naar een reclamevrije omroep en kondigde aan adverteerders online te willen weren. In dat laatste ziet de raad niets. De vrees van de minister dat de privacy in het geding is omdat adverteerders informatie over hun gedrag zouden verzamelen, zou onterecht zijn. Daarover hebben de omroepen prima afspraken gemaakt. Bovendien hindert zo’n verbod de komst van een nationaal online mediaplatform.

Omdat Nederlanders steeds vaker overstappen naar het internet en hun eigen kijk-, luister- en leesmoment kiezen, moet het omroepbestel volgens de raad op korte termijn worden verbouwd. Slob dringt al langer aan op een gezamenlijk platform van publieke omroepen en commerciële aanbieders om de strijd met Netflix en andere grote buitenlandse aanbieders niet te verliezen. De beoogde deelnemers vinden ook dat zo’n platform er moet komen, maar zijn er nog niet uit hoe dat er dan precies uit moet zien. De minister moet daarover bindende afspraken maken, adviseert de raad ongevraagd.

Dat Slob in zijn maag zit met de zieltogende jongerenzender NPO3, begrijpt de Raad voor Cultuur wel. Maar dat kanaal omvormen tot een zender met regionale programma’s is een heilloze weg. Als de minister NPO3 inderdaad wil laten afsterven, zoals de raad in de plannen leest, kan hij beter doorpakken. Meer publiek voor regionale programma’s kan beter worden gevonden door zogeheten vensterprogrammering. Ze krijgen dan een plaats binnen bijvoorbeeld de nieuwsuitzendingen op de grote landelijke televisiezenders.

Kijkers slaan geen acht meer op zenders of omroepen, maar volgen programma’s of makers. De NPO moet daarom anders worden ingericht, vindt de raad. Zendermanagers moeten plaatsmaken voor domeinmanagers. Die moeten zich elk ontfermen over alles wat de NPO maakt in een bepaalde categorie, zoals nieuws, opinie of sport.