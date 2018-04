Forse boetes Defensie voor bedrijfsongevallen

Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen jaren twee forse boetes gekregen wegens ongevallen op de werkvloer. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SWZ, waarover De Telegraaf donderdag berichtte.

Een van de incidenten vond vorig jaar plaats. Een medewerker van het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie verloor delen van twee vingers toen een granaat ontplofte. Hij wilde van een werkende granaat een ‘dummy’ maken, voor instructiedoeleinden. Dit zou goedkoper zijn dan het inkopen van dummy’s. De man maakte bovendien geen gebruik van apparatuur om de granaat op afstand te demonteren.

Het tweede incident stamt uit 2014. Een militair was bezig zijn pistool schoon te maken, maar had niet gecheckt of er nog een kogel in de kamer van het wapen zat. Het pistool ging af, de kogel trof een andere militair in het bovenbeen en de testikel. De inspectie is ook kritisch over het feit dat de twee militairen aan weerszijden van dezelfde tafel werkten.

Beide incidenten werden bestraft met een boete van 36.000 euro.