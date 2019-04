Fors minder asielzoekers krijgen status

Nederland heeft vorig jaar 4795 mensen asiel of een andere beschermde status toegekend. Het ging vooral om vluchtelingen uit Syrië (1620), Ethiopië (535), en Iraniërs (450). Het aantal toekenningen is een forse daling vergeleken met de 9090 in 2017 en de bijna 22.000 in 2016.

De 28 EU-lidstaten verleenden in 2018 in totaal bescherming aan 333.355 mensen, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is een daling van bijna 40 procent ten opzicht van 2017. Veruit de grootste groep, een op de drie, kwam evenals in 2017 uit Syrië, met Afghanen en Irakezen op plek twee en drie.

Duitsland gaf aan 139.555 asielzoekers een beschermde status, goed voor meer dan 40 procent van het totaal van de EU. Italië (47.885), Frankrijk (41.440) en Oostenrijk (20.700) volgen in aantallen op de tweede, derde en vierde plaats.

Nederland zakte van de negende naar de tiende plaats. Estland en Letland staan onderaan de lijst. Zij verleenden respectievelijk 20 en 30 mensen vorig jaar asiel of een andere beschermde status.