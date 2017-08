Formatieproces rijp voor discussie over hete hangijzers

De partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie toonden zich maandag hoopvol over de goede afloop van hun formatiebesprekingen. De sfeer is kennelijk zelfs zó goed dat informateur Zalm de tijd rijp achtte om met een compromisvoorstel te komen over medisch-ethische zaken.

Het AD berichtte daar dinsdagmorgen over. Zalm hoopt met de vier onderhandelende partijen drie afspraken te maken. De eerste is dat een volgend kabinet geen voorstel doet om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. Mogelijk komt er wel een onderzoek „of en zo ja in welke situaties” de huidige euthanasiewet „onvoldoende” is. Daarna zou het kabinet dan een „brede discussie” op gang moeten brengen „over de reikwijdte van de huidige euthanasiewetgeving.”

De tweede afspraak is dat D66-Kamerlid Dijkstra door mag gaan met haar initiatiefwet om hulp aan zelfdoding mogelijk te maken voor mensen met een duurzame en weloverwogen doodswens bij wie nog geen medische aandoening is vastgesteld. Het staat de regeringspartijen dan vrij die wet wel of niet te steunen als die in de loop van de komende jaren in beide Kamers wordt behandeld.

Het derde element in Zalms voorstel is dat de Embryowet wordt opgerekt. In die zin dat de mogelijkheden voor geslachtskeuze „worden verruimd” om de risico’s op zeer ernstige erfelijke ziektes te verkleinen. Ook zou het nieuwe kabinet meer onderzoek mogelijk maken naar stamcellen om erfelijke ziektes te voorkomen. Daarvoor zullen „extra middelen beschikbaar” komen om internationaal een „leidende rol” te kunnen spelen op dit terrein.

Wat precies de status van Zalms compromisvoorstel is, bleef dinsdagmorgen onduidelijk. De CU meldde desgevraagd nergens op te kunnen reageren. Tegen de Volkskrant zeiden Haagse bronnen dat de fracties er nog geen akkoord over hebben bereikt.

En zelfs als de vier partijen inmiddels wél overeenstemming hebben bereikt op medisch-ethisch terrein, dan geldt dat er geen akkoord is tot er een akkoord is over álle terreinen.

Dat de onderhandelaars bezig zijn met deze hete hangijzers laat wel zien dat de kabinetsformatie in een serieuze fase is beland.