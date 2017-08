Formatie verhuist naar statig landgoed

Over de voortgang houden de onderhandelaars nog altijd de lippen stijf op elkaar, maar de nieuwe tijdelijke locatie is geen geheim. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten donderdag en vrijdag op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum over de vorming van een nieuwe regering.

De Zwaluwenberg is van Defensie en is de zetel van de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht. Het is niet de eerste keer dat het landgoed het decor is van een kabinetsformatie. In 2007 praatten de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie hier over de vorming van een nieuw kabinet.

In de hoop het tempo in de formatie op te schroeven, overnachten de onderhandelaars ook op het landgoed. Tot dusver vonden alle gesprekken plaats in de Stadhouderskamer op het Binnenhof, en enkele honderden meters verderop in het Johan de Witthuis.