Formatie op de hei afgelopen

De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vrijdagmiddag hun overleg op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum afgerond. Ze hebben hier twee dagen met elkaar onderhandeld over een nieuw kabinet.

VVD-leider Mark Rutte liet na afloop weten dat er paar „moeilijke onderwerpen” besproken zijn en dat er in „goede sfeer” twee dagen is gewerkt, zonder te zeggen waar de gesprekken over gingen. Hij liet opnieuw weten dat de onderhandelingen nog wel even kunnen duren.

Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) waren naar buiten getrokken in de hoop „meters te maken”. Het zou ook goed zijn voor de persoonlijke verhoudingen. Donderdag klonken ze optimistisch, maar maakten ook duidelijk dat het nog even zal duren voordat er een akkoord ligt.

Op De Zwaluwenberg is het kantoor van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht gevestigd. Maandag gaat het overleg onder leiding van informateur Gerrit Zalm weer verder in Den Haag.