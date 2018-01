„Formatie hield afwikkeling gasschade niet op”

De vertraging bij de afwikkeling van de schade door de gaswinning in Groningen ligt niet aan de lange formatie van de nieuwe regering. De leiders van coalitiepartners CDA en D66 weerspreken die stelling van premier Mark Rutte (VVD).

Volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma had de vorige regering het probleem gewoon kunnen aanpakken. „De lengte van de formatie speelde geen rol.” En volgens D66-kopman Alexander Pechtold heeft Rutte inmiddels ingezien dat zijn uitspraak „iets te kort door de bocht was”.

Rutte stelde dat de afwikkeling van de schade van de aardbevingen in Groningen al maanden stil ligt door de lange kabinetsformatie. Hij zag zich gedwongen te benadrukken dat de vertraging niet de schuld is van Groningen zelf. Eerder leek hij die verantwoordelijkheid ook in de schoenen te schuiven van de Groningse gemeenten, de provincie en andere betrokkenen.