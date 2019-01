Fokker krijgt nieuwe contracten voor F-35

GKN Fokker heeft nieuwe opdrachten binnengesleept voor de productie van onderdelen voor de F-35. Dat maakt de Nederlandse toeleverancier aan de defensie- en luchtvaartindustrie bekend bij de overdracht van het eerste operationele exemplaar van het gevechtsvliegtuig voor Nederland aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

GKN Fokker gaat in zijn fabriek in Hoogeveen elektrische bekabeling maken voor de F-35, die bij de Nederlandse luchtmacht de F-16 gaat vervangen. Ook levert het bedrijf composieten voor de bekleding van de straalmotoren van het toestel. Hoeveel omzet de contracten precies opleveren is niet bekendgemaakt, maar volgens een woordvoerder van Keijzer loopt dat in de honderden miljoenen euro’s.

De staatssecretaris noemt de overdracht van het eerste toestel „een mijlpaal” voor defensie. Tegelijkertijd vormen contracten zoals die van GKN Fokker met fabrikant Lockheed Martin en motorenbouwer Pratt & Whitney „een miljardenimpuls” voor het bedrijfsleven. „Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe internationale samenwerking bijdraagt aan onze eigen economie.”

Volgens topman Hans Büthker onderstrepen de nieuwe contracten het belang van de bijdrage van de Nederlandse industrie aan de ontwikkeling van de F-35. GKN Fokker is al sinds 2002 betrokken bij de F-35. Het levert onder meer bekabeling, vleugelonderdelen, kleppen voor rem-parachutes en stophaken voor het landen op vliegdekschepen.

Nog afgezien van de nu gesloten deals, hebben de productie en het onderhoud van de F-35 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen al 1,4 miljard opgeleverd aan contracten en omzet. Daar komen naar verwachting de komende decennia nog enkele tientallen miljarden bij. Dat levert volgens het ministerie bij elkaar zo’n 1600 vaste banen op.