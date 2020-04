Focus coronadebat verschuift naar economie

Stap voor stap lijkt het te lukken om de uitbraak van het coronavirus in toom te houden. In de Kamer trapt Rutte op de rem, maar de focus van het debat verschuift onmiskenbaar van de zorg naar de economie.

„Ik ben al angstig over de verruiming voor scholen en sportverenigingen die we dinsdag hebben aangekondigd”, zegt premier Rutte woensdagavond in een Tweede Kamerdebat. Het blijkt een veelbetekenend signaal: niet te hard van stapel lopen a.u.b.

De waarschuwing is primair gericht aan het adres van FVD, PVV en Van Haga. Vooral de ommezwaai van FVD en PVV is frappant. Nog niet zo lang geleden eisten ze bijna schuimbekkend een totale lockdown. Woensdag hield Wilders een gloedvol pleidooi voor versoepeling, om te beginnen voor horecaondernemers. Drankjes en hapjes door een luikje aangeven en klanten toestaan om die op anderhalve meter afstand van elkaar op een terrasje te nuttigen. Kom op, dat kan nu toch wel?

De coalitiepartijen, de ChristenUnie voorop, bezien het vraagstuk van de versoepeling vanuit een breder perspectief: laat het kabinet zich wel door de juist experts adviseren? Akkoord, er is het Outbreak Management Team (OMT) dat onder leiding van RIVM-chef infectieziektenbestrijding Van Dissel wekelijks beleidsaanbevelingen doet. Maar bijna unaniem leeft de overtuiging dat het kabinet een tweede club van deskundigen moet optuigen. Gedragswetenschappers, economen, ethici en psychologen, zegt CU-leider Gert-Jan Segers. Met het OMT moeten zij het kabinet helpen de route uit te stippelen naar het nieuwe normaal.

Ook op andere momenten voerde de economie de boventoon, namelijk toen de verlenging van de economische steunpakketten aan het bedrijfsleven ter sprake kwam. Meende het kabinet voor de eerste steunronde nog te kunnen volstaan met een moreel appel om het geld verantwoord te besteden, dit keer is het menens. Eerst de hand ophouden en dan lekker dividend of bonussen uitkeren, eigen aandelen opkopen of belasting ontwijken, is taboe.

Hoeft het dan helemaal niet meer over het bedwingen van het virus te gaan? Toch wel. Vooral als minister De Jonge van Volksgezondheid naar de zin van de Kamer net iets te gemakkelijk verzekert dat de GGD inmiddels genoeg capaciteit heeft om het klassieke bron- en contactonderzoek na elk nieuw gemeld besmettingsgeval weer te hervatten. Oók wanneer straks behalve het zorgpersoneel ook leerkrachten, pedagogisch medewerkers en mantelzorgers zich kunnen laten testen. Zijn eigen CDA dient er voor de zekerheid een motie over in, die breed wordt ondersteund.

Tussen neus en lippen door krijgt 50PLUS-fractievoorzitter Krol nog de bevestiging dat de coronacrisis mogelijk consequenties heeft voor de donorwet van D66 over de invoering van het nieuwe donorregistratiesysteem. Ja, de informatiecampagne over de wet is tijdelijk gestaakt, bevestigt De Jonge. Verkend wordt bovendien of ook de geplande invoeringsdatum van 1 juli wordt opgeschort.

SGP’er Van den Berg: principieel politicus met profetisch profiel

Getuigenis over Van den Berg

Premier Rutte uitte woensdag zijn medeleven met het overlijden van oud-SGP-Kamerlid Van den Berg. „We missen hem allemaal, maar een andere plek is met hem verrijkt. Mogen we dat zo zeggen?”, sprak de premier, kijkend richting SGP-Kamerlid Van der Staaij. Die memoreerde daarvoor Van den Bergs overlijden met een oud citaat uit een Kamerdebat. Van den Berg beklemtoont daarin hoezeer ook Kamerleden afhankelijk zijn van God. Voorganger Arjen ten Brinke van de evangelische gemeente Mozaïek033 in Nijkerk én schoonzoon van de overledene noemde Ruttes woorden op Twitter een getuigenis „na het sterven van onze pa.”

Rutte doorbrak in zeldzaam moment stilzwijgen over God en geloof