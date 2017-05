FNV wil uitleg over plan verhuizen gevangenen

De FNV wil van staatssecretaris Klaas Dijkhoff weten wat het voor gevangenispersoneel betekent als honderden gedetineerden straks tijdelijk moeten verhuizen naar een andere gevangenis. De vakbond vraagt zich onder meer af wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid en voor de reistijd en de rechtspositie van de gevangenismedewerkers.

Dijkhoff liet de Tweede Kamer maandag weten dat honderden gedetineerden uit Zoetermeer, Almere en Zaanstad tijdelijk moeten verhuizen naar een andere gevangenis. Er zijn te weinig gevangenbewaarders. Meer cipiers dan verwacht zijn afgezwaaid en in de zomermaanden gaan er ook nog eens veel met vakantie.

De FNV liet dinsdag weten verrast te zijn door de brief van Dijkhoff. De vakbond had verwacht dat Dijkhoff het voorstel eerst met de bonden en de medezeggenschapsorganen zou bespreken. „De brief van de staatssecretaris mag geen dictaat zijn”, aldus de FNV.