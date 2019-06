FNV: Rutte moet in gesprek met onze leden

Vakbond FNV heeft vrijdag premier Mark Rutte uitgenodigd in gesprek te gaan met vakbondsleden. FNV wil hem graag aanspreken op zijn uitspraken over de noodzaak van loonsverhogingen.

De FNV ziet de oproep van Rutte voor loonsverhogingen als een steun in de rug, maar vindt dat de politiek grotendeels zelf verantwoordelijk is voor de uitblijvende loonstijging. Door het vele flexwerk blijven de salarissen laag, denkt de ongeveer een miljoen leden tellende bond.

Rutte is zelf daarom uitstekend in positie om te zorgen voor loonsverhogingen, vindt FNV. Dit zou kunnen door het minimumloon te verhogen en flexwerk duurder te maken. Ook zou de overheid de salarissen in publieke sectoren als de zorg en het onderwijs kunnen laten stijgen en daarmee het goede voorbeeld geven aan bedrijven, denkt de bond.

FNV-woordvoerder Zakaria Boufangacha ziet dat flexwerkers niet durven staken, omdat ze bang zijn voor ontslag. „De doorgeslagen flex ondermijnt de positie van werkenden. Iemand met een onzeker contract durft geen actie te voeren voor hoger loon, uit angst voor ontslag. Daar waar mensen actie voeren om druk uit te oefenen, zijn de lonen ook hoger”, meent de zegsman.

Koffie

De vakbond wil een gezelschap van leden uit verschillende sectoren verzamelen en bij Rutte op gesprek gaan. „Rutte drinkt veel koffie met het bedrijfsleven; laat hem ook maar eens met onze leden spreken”, vindt Boufangacha.

De geselecteerden, vooral werkzaam in onzekere banen bij bijvoorbeeld Post.nl en of Albert Heijn, willen meer zekerheid en een hoger loon. Ook willen zij graag weten welke concrete stappen de premier gaat zetten om hogere lonen af te dwingen.

Rutte riep vorige week op een VVD-congres grote bedrijven op om de lonen te verhogen. Als dit niet snel genoeg zou gebeuren, komt de geplande verlaging van de winstbelasting in het geding, dreigde Rutte.

Kritiek

Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de Tweede Kamer kreeg de premier kritiek. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben grote bedrijven de laatste jaren wel degelijk de lonen verhoogd, maar door hogere belastingen bleef het inkomen van mensen gelijk. Rutte zou meer naar zichzelf moeten kijken, vindt de organisatie.

De Tweede Kamer vroeg Rutte wanneer en met welk percentage de lonen volgens hem zouden moeten stijgen. De premier weigerde concreet te worden, wat hem op kritiek kwam te staan van de oppositie.