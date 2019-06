FNV en CNV akkoord met pensioenakkoord

De leden van de vakbonden FNV en CNV zijn tijdens een referendum in meerderheid akkoord gegaan met het pensioenakkoord. Van de CNV was 79 procent van de leden die hun stem uitbrachten het eens met het plan. Bij de FNV was ruim 75 procent van de uitgebrachte stemmen vóór.

FNV-voorzitter Han Busker zei blij te zijn met de uitslag: "Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd." Hij wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. "De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken."

De reacties van de regeringspartijen waren positief. "Heel goed nieuws", zei premier Mark Rutte in een reactie op de positieve uitslag in de stemming bij de FNV. Ook minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken,D66) is "erg blij met de uitslag". Hij hoopt dat de VCP (Vakcentrale voor Professionals) volgende week ook instemt. Fractieleider Klaas Dijkhoff van de VVD noemt het "heel goed dat ook de FNV-leden inzien dat er een stevig akkoord ligt" over pensioenen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher en GroenLinks-leider Jesse Klaver die in de oppositiebankjes zitten, zeiden blij te zijn met de uitslag. Tegengeluiden kwamen ook voor bij de oppositie. Zo toonde de SP zich teleurgesteld. "Met dit akkoord blijft de AOW-leeftijd verder doorstijgen terwijl er onvoldoende garanties zijn dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken’’, aldus fractieleider Lilian Marijnissen. 50PLUS zei de uitslag te betreuren, evenals PVV-leider Geert Wilders die vindt dat de pensioenbelangen van veel Nederlanders worden"verkwanseld".