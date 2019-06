FNV-baas verbindt lot niet aan pensioenakkoord

FNV-voorzitter Han Busker rekent op de steun van zijn achterban voor het pensioenakkoord dat hij met kabinet en de werkgevers heeft gesloten. Maar hij wil niet zeggen of hij zijn lot aan het akkoord verbindt.

De FNV-leden mogen komende week een oordeel vellen over de pensioenhervormingen die Busker is overeengekomen. Het vakbondsbestuur besloot daartoe nadat het in het zogeheten ledenparlement, de ledenvertegenwoordiging die over het akkoord het laatste woord heeft, op felle weerstand was gestuit.

Busker vindt de afspraken "heel goed verdedigbaar" en gaat "met vertrouwen richting onze achterban". Maar hij wil de FNV-leden vrijlaten in hun keuze en onthoudt zich van een stemadvies. Of hij nog kan aanblijven als zij het akkoord afwijzen, wil hij niet zeggen.

Ook als de leden hun steun uitspreken, kan het voor het akkoord nog misgaan. Het ledenparlement hoeft de uitslag van de ledenraadpleging niet te volgen.