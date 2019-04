‘Flexibele’ scholen moeten weer in de pas

Alle scholen moeten zich binnenkort weer houden aan de vijfdaagse schoolweek en de vaste vakanties. Op scholen die de afgelopen jaren hebben geëxperimenteerd met flexibeler schooltijden, ging het onderwijs achteruit. Daarom zet minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de proef na volgend schooljaar stop.

Het experiment moest uitwijzen of alle scholen voortaan de vrijheid konden krijgen om hun schoolweek en schooljaar naar eigen voorkeur in te delen. Ze zouden bijvoorbeeld alle lessen in maar vier schooldagen kunnen plannen, of de zomervakantie verschuiven tot buiten het hoogseizoen.

Ouders hebben vaak wel oren naar zulke alternatieven. De ouders van kinderen op proefscholen tonen zich tevreden over de andere schooltijden en werken vaak meer dan ouders van andere scholen.

Maar op de meeste deelnemende scholen werd het onderwijs er niet beter op, schrijft Slob aan de Tweede Kamer. Hij verlengt het experiment daarom niet en wil ook de wet niet verruimen, ook al zijn de proefscholen daar niet blij mee.