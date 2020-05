Fiscus selecteerde bij controles op tweede nationaliteit

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 mensen die aangifte deden van hun inkomsten, bij controles mede geselecteerd op hun tweede nationaliteit. Op deze manier werden ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit extra gecontroleerd.

Een woordvoerder van de Belastingdienst bevestigt dat naar aanleiding van berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws, die hier onderzoek naar doen.

De fiscus hanteerde volgens de woordvoerder tientallen selectieregels om te kijken of mensen hun voorlopige aangifte juist invulden. Een van die regels bevatte vijf criteria waarbij de vijfde betrekking had op de tweede nationaliteit naast de Nederlandse of een andere nationaliteit. Een ander criterium kon bijvoorbeeld zijn dat de aftrekposten opmerkelijk hoog waren. De ambtenaar die na deze selectie de voorlopige aanslag controleerde, kreeg alleen een bsn-nummer te zien en niet de reden van de selectie, zegt de woordvoerder.

In 2015 werd de wet veranderd waardoor gegevens over een mogelijke tweede nationaliteit niet meer in de Basisregistratie Personen (BRP) werden opgenomen.