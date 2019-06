Fiscus schuttert opnieuw met cijfers

De Belastingdienst brengt het kabinet opnieuw in verlegenheid door cijfers te rapporteren die niet kloppen. De fiscus vergat een uitgavenpost van 84 miljoen euro door te geven. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) meldde daardoor eerder ten onrechte dat de Rijksoverheid vorig jaar minder geld had besteed aan grote ICT-projecten.

Ollongren schrijft de Tweede Kamer dat de rijksbrede uitgaven aan zulke projecten vorig jaar op 648 miljoen euro zijn uitgekomen, meer dan in 2017. Eerder werd een bedrag van 564 miljoen euro gemeld, wat juist een daling zou zijn geweest. De minister heeft ook de meerjarige inschatting van de kosten van grote ICT-projecten moeten bijstellen. "Ik betreur uiteraard deze gang van zaken", schrijft zij.

De Belastingdienst veroorzaakte ook al fouten in de jaarrekeningen over 2018 van drie ministeries door onjuiste informatie te geven over verstrekte voorschotten voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. In totaal stond 1,2 miljard euro te weinig in de boeken aan voorschotten die wel waren uitbetaald, maar nog niet definitief waren toegekend.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van regeringspartij CDA vertrouwt er niet meer blindelings op dat de overige cijfers die de fiscus over 2018 heeft gerapporteerd, wel allemaal kloppen. "Ik wil een extra, externe doorlichting van het jaarverslag van de Belastingdienst", twittert hij.