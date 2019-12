Fiscus naar gedupeerden toeslagenaffaire

De door de toeslagenaffaire achtervolgde staatssecretaris Menno Snel neemt nieuwe stappen om gedupeerden te helpen. Het gaat dan om ouders die wilden weten waarom zij van fraude werden verdacht bij toeslagen voor kinderopvang, maar waarvan de dossiers grotendeels onleesbaar waren gemaakt toen zij om inzage vroegen.

Zij worden vrijdag of zaterdag gebeld en als zij daar prijs op stellen komt er ook iemand bij hen langs, aldus Snel. Het is de bedoeling dat zij dan antwoord krijgen op hun vragen. „Daar hebben die ouders recht op”, meent de bewindsman.

De manier waarop het nu is gedaan, met zwartgelakte pagina’s, is „natuurlijk gewoon slecht” en „onhandig”. Maar volgens Snel was het de bedoeling zo snel mogelijk informatie te verstrekken.

Het gaat om negentien aanvragers in Rotterdam. Een andere groep van 150 aanvragers kan ook bezoek krijgen. „Zij hebben recht op een ander dossier dan deze eerste groep ouders heeft gehad.”

Daarnaast is er een groep van driehonderd ouders die begin volgende week te horen krijgt welke compensatie zij voor Kerstmis kunnen verwachten. Het kan om tienduizenden euro’s gaan. Ook zij krijgen een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Inmiddels kijkt een commissie van onafhankelijke deskundigen mee bij de afhandeling van de compensaties. De commissie toetst of de Belastingdienst de juiste beoordeling maakt bij de driehonderd ouders die compensatie hebben aangevraagd.

Deze toets komt er alleen als de fiscus stelt dat door ernstige onregelmatigheden geen recht is op de compensatie, bijvoorbeeld als er geen kind bestaat dat opvang heeft gehad. De verwachting is dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zo zal zijn.