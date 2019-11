Fiscus mag bewijs tipgever gebruiken

De Belastingdienst mag een lijst met vermeende zwartspaarders van een anonieme tipgever wel gebruiken. Een eerdere uitspraak hierover houdt niet stand, oordeelt de Hoge Raad.

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde februari vorig jaar dat de informatie niet mocht worden gebruikt, omdat de anonieme tipgever de lijst met zwartspaarders waarschijnlijk op strafbare wijze in handen heeft gekregen. Voor een oordeel over de bruikbaarheid van het bewijs „is geen onderzoek nodig naar de aard of ernst van het strafbaar handelen”, oordeelt de raad. Daarom is de uitspraak juridisch niet in orde.

Het gaat om een lijst van 76 zwartspaarders die hun geld in het buitenland hebben gestald en daarover geen belasting betalen. Een anonieme tipgever gaf de Belastingdienst in 2009 tegen betaling een lijst van namen en rekeningnummers van de zwartspaarders. Inmiddels hebben 70 van hen bekend, aldus de fiscus.

De Belastingdienst is tevreden met de uitspraak. „Door informatie van de tipgever heeft de Belastingdienst meer dan 11 miljoen aan aanslagen opgelegd”, zegt de fiscus in een reactie. „De ingezette aanpak van verhuld vermogen kan hiermee voortgezet worden. De Belastingdienst gaat tot het uiterste om zwartspaarders te achterhalen.”

Meerdere keren boog de rechter zich over verschillende aspecten van de zaak. In 2015 oordeelde het hof dat de naam van de tipgever moest worden bekendgemaakt. Dat heeft de Belastingdienst nooit gedaan. De rechter gaf de fiscus wel gelijk over de informatie van de tipgever: die bleek betrouwbaar.