Fiscus krijgt 9,5 miljoen aangiften binnen

Bij de Belastingdienst zijn de afgelopen twee maanden 9,5 miljoen aangiften van de inkomstenbelasting binnengekomen. Dat is zo’n 300.000 meer dan vorig jaar. 99 procent werd digitaal verstuurd.

Op de eerste dag (1 maart) stuurden al een recordaantal van 470.000 mensen hun aangifte op. Op 30 april, de laatste dag, kreeg de Belastingdienst nog eens 340.000 aangiften binnen.

De Belastingtelefoon had het in maart en april iets minder druk dan vorig jaar. Er kwamen 769.000 telefoontjes binnen, dat zijn er 21.000 minder dan in 2018. Via Twitter en Facebook kreeg de fiscus 2800 berichten; vorig jaar waren dat er 4500.