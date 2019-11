Fiscus: klacht klokkenluider wél aangekaart

De Belastingdienst zegt wel degelijk aan de slag te zijn gegaan met de waarschuwingen van een klokkenluider dat de dienst zich niet aan de wet hield. De klokkenluider zegt dat hij jarenlang tot op het allerhoogste niveau op dovemansoren is gestuit.

Klokkenluider Pierre Niessen, na een lange loopbaan bij de fiscus inmiddels met pensioen, heeft de Tweede Kamer geschreven dat hij jaren geleden al alarm sloeg over een te harde aanpak van ontvangers van toeslagen. De dienst overtrad daarbij de wet, stelt hij. Niessen vond naar eigen zeggen nergens gehoor, ook niet toen hij zich uiteindelijk tot de top van de Belastingdienst richtte.

De Belastingdienst bevestigt dat meerdere malen met Niessen is gesproken. Ook door de directeur die verantwoordelijk was voor de toeslagen. De „signalen zijn gedeeld” met de verantwoordelijke afdelingen. De dienst verwijst verder naar het rapport van de commissie die zich over de misstanden heeft gebogen, dat later deze week wordt verwacht.