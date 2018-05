„Fiscus is instorten nabij”

Het kabinet moet snel meer geld vrijmaken om te voorkomen dat de Belastingdienst compleet instort. Oud-staatssecretarissen Steven van Eijck en Willem Vermeend roepen de regering daartoe op in De Telegraaf.

De Belastingdienst was ooit het paradepaardje van de overheid, maar die status is in de afgelopen vijftien jaar volgens de krant compleet afgebrokkeld. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën maakte deze week bekend dat het belangrijkste ict-systeem nog maar tot eind 2019 wordt onderhouden, terwijl de vervanger op z’n vroegst eind 2021 klaarstaat.

Vermeend denkt dat Snel, als hij voldoende steun krijgt, de fiscus vlot kan trekken. „Ik ben blij dat Snel er zit. Die heeft kennis van zaken en ervaring bij de fiscus. Ik hoop dat hij ook de financiële middelen krijgt om de problemen op te lossen.”