Financiën doet aangifte om mogelijke misdrijven toeslagenaffaire

Het ministerie van Financiën heeft dinsdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) wegens mogelijke misdrijven waaronder ‘beroepsmatige discriminatie’ in de beruchte toeslagenaffaire. Het OM zal kijken naar het werk van twee fraudeteams en de directie van de afdeling Toeslagen tussen 2013 en 2017.

De aangifte komt op advies van de externe strafrechtadvocaat Hendrik Jan Biemond die onderzocht of het ministerie verplicht is aangifte te doen wegens het handelen van de teams. Dat Financiën dat doet, is „ingrijpend”, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen). „Ik realiseer me dat deze aangifte een grote impact heeft op de gedupeerde ouders en de medewerkers van de Belastingdienst. Maar het advies van mr. Biemond is helder: het is belangrijk dat het Openbaar Ministerie hier naar kijkt.”

Het gaat naast beroepsmatige discriminatie om ‘knevelarij’, een ambtsmisdrijf waarbij een ambtenaar bewust ten onrechte geld opeist. De harde fraudeaanpak die de Belastingdienst enkele jaren terug hanteerde zorgde ervoor dat vele honderden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen onterecht als fraudeur zijn behandeld. Sommige gedupeerden kwamen daardoor in grote financiële problemen. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel trad eind vorig jaar op wegens de affaire.

Naar aanleiding van het advies van Biemond neemt het ministerie van Financiën „intern maatregelen”, zegt Van Huffelen. Of dat ook betekent dat ambtenaren op non-actief worden gezet, wil zij niet bevestigen. „De gouden regel in Den Haag” schrijft nu eenmaal voor dat bewindspersonen niet over individuele ambtenaren praten, aldus de bewindsvrouw.

Of individuele ambtenaren in de problemen komen, is nog niet duidelijk. „In zijn advies benadrukt Biemond dat zijn advies niets zegt over de strafwaardigheid van het gedrag van specifieke personen”, schrijft het ministerie.

Tegenover een kritische Tweede Kamer beloofde Van Huffelen volledige medewerking en toegang „tot personen, tot dossiers en tot alle informatie” te verlenen aan het Openbaar Ministerie.