„Financiële Europol tegen fraude en witwassen”

Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen. Ook wordt gepleit voor de afschaffing van ‘gouden visa’, waarmee niet EU-burgers zich in Europa kunnen ‘inkopen’.

De commissie deed afgelopen jaar onderzoek naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking en noemt in haar rapport zeven lidstaten die „belastingontwijking of agressieve belastingplanning aanmoedigen”. Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Cyprus, Malta en Hongarije zouden „trekjes van een belastingparadijs” hebben.

Lidstaten passen volgens de Europarlementariërs de bestaande regels niet toe waardoor jaarlijks meer dan 900 miljard euro uit het zicht zou raken door belastingontwijking en fraude. Nauwere samenwerking en betere opsporing zijn daarom essentieel. Afschaffing van het vetorecht van EU-landen op fiscaal gebied kan daarbij behulpzaam zijn. De Europese sociaaldemocraten hadden voorgesteld dat multinationals minimaal 18 procent belasting moeten betalen over de winst, maar dat kreeg net geen meerderheid.

In de 45-koppige commissie zitten twee Nederlanders: Paul Tang (PvdA) en Esther de Lange (CDA). Volgens Tang erkent „een ruime meerderheid nu dat Europese maatregelen nodig zijn om de wedloop naar zwakkere regels en lagere tarieven te keren. Als we de race naar beneden willen stoppen, moeten we bereid zijn een bodem te leggen. Helaas willen rechtse partijen daar nog steeds niet van weten.”

Het rapport met een enorme reeks aanbevelingen werd aangenomen met 34 tegen vier stemmen. Het voltallige parlement stemt eind maart over het rapport.