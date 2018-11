Filip Dewinter gelinkt aan Chinese spion

Filip Dewinter, kopstuk van het rechtse Vlaams Belang, wordt in verband gebracht met een vermeende Chinese spion. Die werd vorig jaar het land uitgezet nadat de Belgische inlichtingendiensten zouden hebben vastgesteld dat de Vlaamse organisatie waar hij voor werkte heeft geprobeerd belangrijke besluiten te beïnvloeden.

Dewinter weerspreekt in een verklaring dat hij zich „voor de kar van de Chinese overheid zou hebben laten spannen”. Hij adviseerde de betreffende organisatie, de European Chinese Cultural and Educational Foundation (ECCEF), die volgens hem onder meer bezig was met uitwisselingsprogramma’s voor kunstenaars.

Hij kreeg naar eigen zeggen alleen reis- en onkostenvergoedingen. „Ik heb steeds te goeder trouw gehandeld, maar moet nu via de media vernemen dat er eventueel misbruik van mijn vertrouwen zou zijn gemaakt”, aldus Dewinter. Hij vindt het niet aanvaardbaar dat hij niet is ingelicht over het inlichtingenrapport.

„Het volgen van politici, het niet inlichten van politici en het lekken van informatie uit een zogenaamd geheim staatsveiligheidsrapport, is onaanvaardbaar in een democratische rechtsstaat”, vindt de parlementariër. Hij kondigt aan een procedure op te starten bij het zogeheten Comité I, de instantie die de inlichtingendienst controleert.

Het Openbaar Ministerie heeft een vooronderzoek ingesteld.