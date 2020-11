Fietsen over de Afsluitdijk blijft nog jaren onmogelijk

Het blijft voor fietsers nog jaren onmogelijk om over de gehele Afsluitdijk te rijden, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten. Dat kan pas weer als renovatie klaar is. En die loopt fikse vertraging op door een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen.

„De fietsbruggen over de bestaande spuisluizen vormen hierbij de grootste belemmering. Deze zijn nu verwijderd en er kunnen pas nieuwe fietsbruggen worden geplaatst na de renovatie van de spuisluizen. En juist deze werkzaamheden lopen het langst door”, schrijft de bewindsvrouw. De bouwwerkzaamheden duren zeker drie jaar langer tot 2025.

Zolang de werkzaamheden doorgaan kunnen fietsers en wandelaars gebruik blijven maken van een speciale fietsbus om de Afsluitdijk over te gaan. „Zodra er weer over delen van de Afsluitdijk kan worden gefietst zullen die delen van het fietspad worden opengesteld”, belooft Van Nieuwenhuizen. De Afsluitdijk is een van de grootste bouwputten van Nederland.