Fiets van de zaak wordt minder ingewikkeld

De regels voor een fiets van de zaak worden minder ingewikkeld. Zo hoopt staatssecretaris Menno Snel van Financiën meer forenzen op de fiets te krijgen.

Mensen gebruiken hun fiets of auto van de zaak ook vaak privé. Over die privékilometers moeten ze belasting betalen. Voor een leaseauto is dat overzichtelijk, doordat de Belastingdienst een vast bedrag bij het salaris optelt en daarover belasting heft. Maar voor een fiets moeten mensen precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Daarvan moeten ze dan weer kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Dat levert heel wat gereken en gedoe op.

Vanaf 1 januari 2020 moeten mensen ook voor hun fiets een zogeheten bijtelling betalen. Zo willen Snel en zijn collega Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat meer mensen te bewegen de fiets te nemen. Nu steekt het aantal fietsen van de zaak nog schril af bij de 700.000 auto’s van de zaak. Terwijl fietsen „gezond is en goed voor het milieu en files vermindert”, aldus Snel.

Hoe hoog de bijtelling voor fietsen wordt, is nog onduidelijk.

ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA zijn blij met de komst van de regels voor de leasefiets. Volgens de organisaties is het gebruik van de fiets onder meer belangrijk om de groeiende bereikbaarheidsproblemen aan te pakken. Verder draagt fietsen bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

De maatschappelijke voordelen worden door de brancheorganisaties geschat op zo’n 50 miljoen euro per jaar. Dit behelst onder meer besparingen op CO2-uitstoot en minder kosten voor ziekte en verzuim.