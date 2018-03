Felle toon in laatste debat inlichtingenwet

Vier partijleiders beschuldigen elkaar aan de vooravond van het referendum over de nieuwe inlichtingenwet over en weer van „bangmakerij”. Voorstanders Mark Rutte en Sybrand Buma en tegenstanders Jesse Klaver en Lilian Marijnissen maken elkaar op hoge toon verwijten.

Rutte en Buma betichtten Klaver en Marijnissen in een debat over de zogeheten Wiv ervan mensen op de mouw te spelden dat Nederland daardoor vertrouwelijke informatie van burgers zomaar met buitenlandse inlichtingendiensten kan gaan delen. De leiders van GroenLinks en SP zouden mensen zo „angst aanjagen”. Dat is volgens Rutte „een onfatsoenlijke manier van debatteren” en Buma raakte „geagiteerd” door deze „schandalige kolder”.

Met de wet, die inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, kan inderdaad informatie met het buitenland worden uitgewisseld, erkenden de leiders van VVD en CDA. Dat is wel aan allerlei regels gebonden. Voor Klaver en Marijnissen is dat niet genoeg, omdat Nederland ook ongelezen verzamelde data zou kunnen delen en dus niet weet welke informatie wordt prijsgegeven. Dat de voorstanders niet willen uitsluiten dat de Verenigde Staten of zelfs Turkije zulke gegevens kunnen krijgen, leggen zij uit als bewijs dat hun zorgen terecht zijn.

Klaver en Marijnissen vinden op hun beurt dat Rutte en Buma doen alsof zonder de nieuwe wet de veiligheid in Nederland en voor Nederlandse militairen in het buitenland op het spel staat. Volgens Marijnissen bedienen voorstanders zich van leugens.

Zowel Rutte als Buma kreeg aangewreven het referendum niet serieus te nemen. Buma zei al maanden geleden een eventuele tegenstem naast zich neer te leggen en Rutte vergeleek het draagvlak voor referenda maandag met dat voor „kantklossen”. Marijnissen verweet hun „de arrogantie van de macht”.