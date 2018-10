Felle kritiek op minister Ollongren

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is woensdag in de Tweede Kamer zwaar onder vuur komen te liggen. Haar wordt verweten dat zij een kritisch rapport over de Wet op de inlichtingendiensten (sleepwet) pas naar buiten bracht na het referendum over die wet.

Volgens oppositiepartijen heeft Ollongren (D66) publicatie bewust over het referendum heen getild. Regeringspartij VVD vroeg zich af wat Ollongren van haar handelen vindt. Ook coalitiepartner CDA eiste nadere uitleg.

Volgens de grootste oppositiepartij PVV heeft Ollongren alle schijn tegen. SP-Kamerlid Ronald van Raak eiste excuses van de bewindsvrouw. Ze zou doelbewust de Kamer niet hebben geïnformeerd. Hij sprak over een buitengewoon ernstige zaak.