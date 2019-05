Fel en inhoudelijk debat tussen Baudet en Rutte

Een fel en inhoudelijk debat met persoonlijke elementen. FVD-leider Baudet en VVD-voorman premier Rutte hebben een totaal andere kijk op Europa en de wereld.

Dat blijkt woensdagavond in de Rode Hoed te Amsterdam waar de twee de degens met elkaar kruisen. De eerste stelling komt van Baudet. Hij wil weten waarom Nederland via de euro betaalt om de financiële problemen in Zuid-Europa op te lossen. „Als we er in blijven, betalen we tot in eeuwigheid voor de achterblijvers”, zo stelt de FVD-voorman.

Rutte noemt het desastreus als Nederland uit de unie stapt. Het heeft ook grote gevolgen voor de werkgelegenheid van twee miljoen mensen. „Het is een tekentafeloplossing”, aldus de premier. Baudet: „U doet aan bangmakerij.”

De tweede stelling is van Rutte. Hij wil weten waarom Baudet de dreiging van Rusland en Poetin niet onder ogen wil zien. Volgens Baudet moet Nederland normaal met Rusland omgaan: „Economische sancties hebben een averechts effect.” Maar de twee komen niet tot elkaar. De conclusie van Rutte: „U bent een Ruslandknuffelaar.”

Baudet krijgt de zaal tegen zich in een kort debatje over de MH17. Uit onderzoek blijkt dat Rusland achter de aanslag zit, maar Baudet ziet dat anders. Hij denkt dat de Oekraïne ook dader kan zijn en neemt geen stelling in tot de rechter een uitspraak doet. Rutte reageert fel: „Dit is het dieptepunt van het debat.”

De derde stelling is weer van Baudet en gaat over de massa-immigratie. Volgens Baudet moet Nederland weer aan de eigen landsgrenzen gaan controleren. Rutte is het daar niet mee eens; hij pleit voor gesloten EU-grenzen. Volgens Baudet komt daar niets van terecht: „De zuidelijke landen hebben er geen belang bij om immigranten tegen te houden, ze reizen toch door.”

De laatste debatronde gaat over de nexit. Rutte stelt dat die „rampzalig is voor Nederland” en vraagt zich af of FVD nu wel of niet wil dat Nederland uit de EU stapt. De afgelopen weken bleek dat een deel van de FVD voor een nexit is en een ander deel tegen. Baudet antwoordt dat hij een referendum wil. Rutte: „U probeert een intern partijconflict op te lossen door referenda.”

Tussen de debatten over stelling twee en drie krijgen de opponenten gelegenheid elkaar enkele persoonlijke vragen te stellen. Rutte vraagt aan Baudet wat hij goed leiderschap vindt. Na een stilte zegt de FVD’er: „Tegen de stroom in durven gaan. U bent meer een volger dan een leider, iemand zonder moreel kompas.”

Baudet wil van Rutte weten wanneer hij voor het laatst huilde. De zaal valt stil als Rutte zegt dat hij huilde bij het overlijden van zijn vader, zijn broer en zijn zus. De laatste stierf vier jaar geleden. Baudet lijkt onder de indruk en zegt: „Gecondoleerd.”

