Feitenoverzicht Volksgezondheid

Hieronder een feitenoverzicht van de belangrijkste punten uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

- De verpleeghuiszorg kan de komende jaren op forse investeringen rekenen. Vanaf 2021 gaat het om structureel 2,1 miljard euro meer. Dat geld is nodig om de nieuwe kwaliteitsnormen voor de verpleeghuiszorg in de praktijk te brengen. Na een reeks schrijnende verhalen over verpleeghuizen werd de roep in de Kamer om meer geld eerder dit jaar steeds luider. Uiteindelijk werd besloten om het zogenoemde zorgmanifest van Hugo Borst en Carin Gaemers te laten omzetten in nieuwe regels voor verpleeghuizen. Het bedrag loopt tot 2021 op. Volgend jaar gaat het om 435 miljoen euro.

- Niet alleen in verpleeghuizen, maar ook elders in de zorg is meer personeel nodig. Tot 2020 is hiervoor in totaal 350 miljoen euro beschikbaar.

- De zorgverzekeringspremie groeit ook in 2018 weer. Het ministerie schat dat de maandelijkse basispremie met zo’n 6 euro stijgt, tot 113,50 euro. In november stellen de zorgverzekeraars de definitieve premie vast voor het volgende jaar.

- Als de zorgkosten stijgen in Nederland, stijgt ook het eigen risico. Dat automatisme is wettelijk vastgelegd. Hierdoor komt het eigen risico volgend jaar uit op 400 euro per maand, een stijging van 15 euro.

- Om voor de laagste inkomens de hogere premies en het hogere eigen risico te compenseren gaat de zorgtoeslag in 2018 omhoog. Alleenstaanden krijgen er in 2018 maximaal 131 euro bij. Voor meerpersoonshuishoudens komt er maximaal 194 euro bij.