Feitenoverzicht Defensie

Hieronder een feitenoverzicht van de belangrijkste punten uit de begroting van het ministerie van Defensie.

-Defensie krijgt er nog een klein bedrag extra bij voor de Koninklijke Marechaussee (2,2 miljoen voor grensbewaking). In de Voorjaarsnota was al naar buiten gebracht dat er per 2018 20 miljoen extra gaat naar de grensbewaking.

-Het departement krijgt verder 8 miljoen extra voor cyberveiligheid. Dat geld gaat naar de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

-Om de geoefendheid te verbeteren wordt er volgend jaar onder meer meegedaan aan de grote NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen.

-Verder worden de voorraden reservedelen aangevuld en krijgt het leger volgend jaar de eerste nieuwe vrachtwagens.

-Grote missies van Defensie zijn komend jaar de inzet tegen terreurgroep IS in Syrië en Irak, de bijdrage aan de VN-missie in Mali, de inzet in Litouwen en steun aan de NAVO-missie in Afghanistan.