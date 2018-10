Familie neemt afscheid van Wim Kok

De familie van Wim Kok heeft zaterdag in besloten kring afscheid van hem genomen. De voormalige minister-president overleed vorige week op 80-jarige leeftijd aan een hartkwaal.

Kok was premier van Nederland van 1994 tot 2002. In verband met zijn uitvaart hangt zaterdag op hoofdgebouwen van de overheid de vlag halfstok. Minister-president Mark Rutte heeft overheidsinstellingen daarom gevraagd.

Zaterdagmiddag is er ook een herdenkingsbijeenkomst voor Kok in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar spreken onder anderen premier Rutte en politiek leider Lodewijk Asscher van Koks eigen PvdA.