F16’s vliegen deels op biobrandstof

Sinds deze week vliegen F-16-gevechtsvliegtuigen van de vliegbasis Leeuwarden permanent deels op biokerosine. Dat is mogelijk geworden omdat de duurzame brandstof goedkoper is geworden, meldt het ministerie van Defensie. In de biokerosine is gebruikt frituurvet verwerkt.

In de standaardbrandstof van het gevechtsvliegtuig wordt 5 procent biokerosine toegevoegd. Daardoor wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Het percentage biokerosine moet de komende jaren toenemen. In 2050 wil Defensie 70 procent minder afhankelijk zijn van fossiele brandstof.