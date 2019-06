F16’s boven België voor herdenking D-day

Ook de Belgische luchtmacht herdenkt D-day, het begin van de geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944. Zeven F16’s vliegen donderdag in de vorm van een V over het land.

Om het overige luchtverkeer niet te veel te verstoren zullen slechts twee van de jachtvliegtuigen boven het centrum van Brussel vliegen, geflankeerd door een spitfire. Op 21 juli volgt een luchtdefilé dat ook in het teken staat van D-day.

Belgische piloten deden 75 jaar geleden mee aan operatie Overlord, waarmee de bevrijding van West-Europa op de nazi’s werd ingeleid. Vorige maand werd in het Normandische Crepon een herdenkingsmonument ingehuldigd.