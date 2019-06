F-35’s komen naar Luchtmachtdagen op Volkel

Twee F-35 gevechtsvliegtuigen komen naar de Luchtmachtdagen die vrijdag en zaterdag worden gehouden op Vliegbasis Volkel. Beide toestellen komen in de loop van de avond aan, meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Het is de tweede keer dat de vliegtuigen, die de F-16’s gaan vervangen, in ons land zijn. Ze waren hier in 2016 om omwonenden van de vliegbases in Leeuwarden en Volkel het geluid van het toestel te laten ervaren.

Een KDC-10 van de luchtmacht dat beide toestellen onderweg zou bijtanken, stond met pech aan de grond in de Verenigde Staten maar is op tijd gerepareerd. Het gaat om een oud type toestel, legt een woordvoerder van Defensie uit, dat vaker met mankementen te kampen heeft.

De F-35’s, ook wel bekend als de Joint Strike Fighters, kunnen de vlucht nu zonder tussenstops maken. Voor de zekerheid is er een tweede KDC-10 mee, mochten er bij de andere opnieuw problemen optreden.

De vervanger van de KDC-10, de Multi Role Tanker-Transport van Airbus, wordt volgend jaar in gebruik genomen. Nederland koopt samen met een aantal andere landen zes toestellen. Die worden gestationeerd op de luchtmachtbasis in Eindhoven.

Minister van Defensie Ank Bijleveld strandde eerder deze week met een Gulfstream-vliegtuig van Defensie op de Azoren. Een gepland bezoek aan Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius en Curaçao kon daardoor niet doorgaan.