F-35 komt aan op Vliegbasis Leeuwarden

De eerst F-35 (ook wel JSF genoemd) die in Nederland wordt gestationeerd, is met een kleine vertraging aangekomen op Vliegbasis Leeuwarden. Het gevechtsvliegtuig komt overgevlogen uit Italië waar het in een fabriek op de vliegbasis Cameri is gebouwd.

Het toestel maakte voor de landing eerst een ererondje boven de basis. Dat deed het samen met drie voorgangers van de F-35, te weten een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire. Bij de basis staan veel spotters te wachten op het toestel, vooral bij Marsum is het erg druk.

Voor de aankomst van de F-35 zijn meer dan 2000 gasten uitgenodigd. De hele top van Defensie is aanwezig.