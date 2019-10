F-35 komt aan op Vliegbasis Leeuwarden

De eerst F-35 (ook wel JSF genoemd) die in Nederland wordt gestationeerd, is met een kleine vertraging aangekomen op Vliegbasis Leeuwarden. Het gevechtsvliegtuig komt overgevlogen uit Italië waar het in een fabriek op de vliegbasis Cameri is gebouwd. Defensie heeft al twee F-35’s, maar die staan in de Verenigde Staten en zijn bestemd voor de opleiding van piloten.

Bekijk hieronder de gehele aankomstceremonie. Rond 1:24:00 beginnen de vliegtuigen aan hun ererondje; rond 1:40:00 landt de F-35.

Het toestel maakte voor de landing eerst een ererondje boven de basis. Dat deed het samen met drie voorgangers van de F-35, te weten een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire. Bij de basis staan veel spotters te wachten op het toestel, vooral bij Marsum is het erg druk. Voor de aankomst van de F-35 zijn meer dan 2000 gasten uitgenodigd. De hele top van Defensie is aanwezig.

Met de F-35 gaat Defensie „de stap naar de toekomst maken”. Dat zei luitenant-generaal Dennis Luyt, de bevelhebber van de luchtstrijdkrachten, tijdens de aankomstceremonie. „Deze kist gaat het verschil maken voor de Nederlandse krijgsmacht”, aldus Luyt. Het is een dag van „historische betekenis”, verklaarde staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Precies veertig jaar geleden werd de eerste F-16 aan de luchtmacht overgedragen.

Omstreden

Nederland koopt voor zo’n 5 miljard euro in totaal 46 F-35’s, de grootste wapenaankoop in de geschiedenis. Ze worden gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel. Er worden veel spotters verwacht in Leeuwarden, hoewel het niet de eerste keer is dat een F-35 daar arriveert.

Het toestel is lang omstreden geweest. In de Tweede Kamer is ruim een decennium gedebatteerd over de aanschaf. De ontwikkeling van het toestel kampte lang met enorme kostenoverschrijdingen en grote vertragingen.

Nederland is een van de internationale partners bij de ontwikkeling van de F-35, die wordt gebouwd door het Amerikaanse Lockheed Martin. Het Nederlandse bedrijfsleven is daardoor betrokken bij de bouw. In Woensdrecht komt de centrale opslagplaats van alle reservedelen van alle F-35’s in Europa.

