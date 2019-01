F-16’s weer thuis van luchtoorlog tegen IS

De Nederlandse F-16’s die hebben meegedaan aan de strijd tegen terreurgroep IS komen woensdagmiddag weer thuis. Ze vliegen vanuit Jordanië, bijna drie jaar lang hun uitvalsbasis voor de luchtoorlog boven Irak en Syrië, terug naar Nederland.

Nederland droeg met vier gevechtsvliegtuigen en twee reservetoestellen bij aan de strijd tegen de moslimextremisten, die inmiddels op zijn einde loopt. Maandag, op oudejaarsdag, voerden ze hun laatste missies uit, om vervolgens terug te vliegen naar Volkel en Leeuwarden. De 150 man personeel die de F-16’s en hun piloten in de lucht hield, volgt later deze week.

Het was voorlopig de laatste grote missie voor de F-16’s. Dit jaar moeten ze klaarstaan voor de NAVO en bewaken ze het luchtruim van de Benelux. Bovendien moeten de vliegers in Nederland in de loop van het jaar aan de slag met hun nieuwe toestel, de F-35 alias JSF.

Vier van de zes F-16’s worden rond 15.30 uur verwacht op vliegbasis Volkel. Hun bemanning wordt daar onder meer onthaald door de commandant van de luchtmacht en door de baas van de Nederlandse missie. De andere twee kisten vliegen door naar Leeuwarden. Op de terugkeer van de F-16’s komen naar verwachting ook veel vliegtuigspotters en andere belangstellenden af.