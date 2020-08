Extra steun voor publieke omroep en dierentuinen

In het derde steunpakket voor het bedrijfsleven wordt ook extra geld uitgetrokken voor de publieke omroep en dierentuinen. Dat blijkt uit de brief van het kabinet over de steun aan de Tweede Kamer.

De NPO krijgt er dit jaar nog eenmalig 19 miljoen euro bij als tegemoetkoming voor de gestegen kosten door het coronavirus. Volgens het kabinet is in deze coronatijd „onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke informatie cruciaal” en is de rol van de landelijke publieke omroep hierin essentieel.

Verder maakt het kabinet 39 miljoen euro vrij om dierentuinen van de ondergang te redden. De dierentuinen krijgen dit jaar te maken met een omzetverlies van naar schatting 132 miljoen euro. Faillissementen dreigen en dan zouden gezonde dieren mogelijk moeten worden afgemaakt. „Om het dierenwelzijn van dierentuindieren te waarborgen, is extra steun voor dierentuinen noodzakelijk.”