Extra rijstrook A4 en nieuwe weg voor Rotterdam

De A4 krijgt tussen knooppunt Burgerveen en de N14-aansluiting bij Den Haag in beide richtingen een extra rijstrook. Ook komt er een oeververbinding bij in de regio Rotterdam. Zo worden de grootste knelpunten aangepakt.

Dat maakte het ministerie van Infrastructuur van Waterstaat bekend. A4 en Rotterdam maken deel uit van een reeks afspraken tussen Rijk en regio’s om mensen sneller van A naar B te krijgen. De investeringen in wegen, spoor en vaarwegen moeten de toenemende verkeersdrukte opvangen.

Voor de A4, een van de drukste wegen van het land, wordt 80 miljoen euro extra uitgetrokken. De bedoeling is de aanpak te versnellen. Voor de flessenhals was al 50 miljoen gereserveerd.

Rotterdam krijgt een extra oeververbinding om de drukke A16 met de Van Brienenoordbrug te ontlasten. Rijk en regio hebben hier 480 miljoen euro voor gereserveerd. In de regio worden de komende decennia veel woningen gebouwd. Er zijn twee locaties in beeld voor de brug of tunnel. De ene ligt meer richting Capelle aan den IJssel en Ridderkerk, de andere verbindt Rotterdam Feijenoord met Rotterdam Kralingen. De nieuwe verbinding krijgt ook hoogwaardig ov, bijvoorbeeld een tramlijn, vrije busbaan of metro.

Fietsers gaan ook profiteren van nieuwe investeringen. Om snel door te kunnen fietsen zonder hinder van bijvoorbeeld verkeerslichten of kruisingen worden vijftien fietsroutes aangepast of nieuw aangelegd. Deze zogenaamde snelfietsroutes zijn doorgaans ook breder dan normale fietspaden. Voorbeelden zijn Breda - Tilburg, Amersfoort - Utrecht en Assen - Groningen.

Ook komen er bij tientallen stations in totaal zo’n 25.000 extra plekken bij om de fiets te stallen. Amsterdam Centraal krijgt aan de IJ-zijde een nieuwe stalling met 4000 plekken, bij station Amsterdam Bijlmer Arena gaat het om 1850 plaatsen. Station Heerlen krijgt er duizend bij, net als station Rotterdam Alexander.