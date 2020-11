Extra pakket coronamaatregelen donderdag echt van tafel

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - Mensen kunnen vanaf donderdag weer cultuur opsnuiven in theaters, musea, bioscopen en muziekzalen en weer plezier hebben in dierentuinen en pretparken. Ook kunnen Nederlanders weer gaan zwemmen, boeken uitzoeken in de bibliotheek en een gokje wagen in casino's. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag. Verder mogen thuis weer drie mensen worden ontvangen per dag in plaats van twee en ook buiten mag je weer met maximaal vier in plaats van twee samen zijn. Op bruiloften en begrafenissen mogen weer iets meer gasten komen, maximaal dertig.

Premier Mark Rutte bevestigde dinsdag definitief dat deze maatregelen, die op 4 november van kracht werden, eindigen op woensdag 18 november middernacht. De versoepeling houdt volgens Rutte wel in dat de eerder ingestelde beperkingen voor deze publieke gelegenheden overeind blijven, zoals afstand houden, een maximale groepsgrootte en vooraf reserveren.

Het twee weken durende pakket was volgens het kabinet nodig om een extra 'boost' te geven aan de maatregelen die half oktober werden ingesteld. Op die manier zou het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag gaan, waardoor ook de overbelaste zorg eerder meer lucht zou krijgen.

Alle maatregelen die op 14 oktober ingingen, blijven voorlopig van kracht. Eet- en drinkgelegenheden blijven dus dicht, maar mogen wel afhaalmaaltijden aanbieden. Winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur, met uitzondering van supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, en tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag geen alcohol worden verkocht. Ook teamsporten mogen alleen op 1,5 meter afstand en met hooguit vier deelnemers.

Daarnaast blijft het dringende advies overeind om thuis te werken ‘tenzij het echt niet anders kan’, blijft de oproep voor iedereen ouder dan 13 jaar om in het openbaar vervoer en publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Het kabinet werkt nog aan een mondkapjesplicht. Daaraan wordt de laatste hand gelegd, naar verwachting kan de plicht op 1 december van kracht worden.