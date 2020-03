Extra maatregelen ‘zeker’ op tafel bij crisisberaad kabinet

De ministers die dinsdag in crisisberaad bijeen zijn buigen zich „zeker” over extra maatregelen om de opmars van het nieuwe coronavirus in Nederland te stuiten. We zitten „midden in” de uitbraak van het virus, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Behalve Bruins, tot dusver de spil van de strijd tegen het virus, schuiven ook onder anderen premier Mark Rutte en de drie vicepremiers aan. Dat is belangrijk, omdat niet alleen de volksgezondheid, maar ook bijvoorbeeld het onderwijs en het bedrijfsleven worden geraakt nu het virus om zich heen grijpt.

Zo maakt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zich „wel een beetje” zorgen over de schade die de uitbraak aan de economie toebrengt.

De ministers nemen deel aan de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook de politie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn aanwezig.