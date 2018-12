Extra maatregelen voor inlichtingenwet

Door de kritiek van toezichthouders hebben de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD extra maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen. Daarmee blijven ze voldoen aan de eisen van de nieuwe wet op de geheime diensten (Wiv).

Dat stelt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Ze zegt vertrouwen te hebben dat met de maatregelen kan worden voldaan aan de extra waarborgen die in deze nieuwe wet zijn ingebouwd.

De minister benadrukt dat sinds het in werking treden van de Wiv op 1 mei intensief is samengewerkt met de waakhonden TIB en CTIVD om alles zo optimaal mogelijk te laten functioneren. „Dat betekent veel afstemming, soms verschil van inzicht, maar vooral ook een hele constructieve samenwerking”, aldus Ollongren.

De bewindsvrouw spreekt van „een complex jaar”. De invoering van de Wiv en het aanpassen van de werkprocessen blijken erg arbeidsintensief. De impact is groter dan vooraf voorzien.

„Achter de schermen is het team van professionals, vaak tegen de stroom in, gelijkertijd keihard aan het werk om ons land veilig te houden”, aldus Ollongren. Ze verwijst daarmee naar de wapenspreuk van de AIVD, Per Undas Adversas (tegen de stroom in).