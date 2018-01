Extra maatregelen problemen erfbelasting

Om de problemen bij de inning van erf- en schenkbelasting aan te pakken, komen er extra maatregelen. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zet meer mensen op de voltooiing van vertraagde nieuwe computersystemen.

Ook komen er tijdelijk meer mensen bij de Belastingdienst om de achterstand bij het opleggen van aanslagen van de erfbelasting in te lopen. Verder wordt er onder meer gekeken naar maatregelen om bij de schenkbelasting sneller duidelijkheid te kunnen geven aan belastingplichtigen, vooruitlopend op een definitieve aanslag. Deze kwestie is bij de erfbelasting al grotendeels geregeld.

De Tweede Kamer is laaiend over de problemen bij de Belastingdienst waardoor aangiften van erfenissen en schenkingen niet automatisch kunnen worden verwerkt. Het scheelde de schatkist vorig jaar bijna een half miljard euro, die de komende jaren echter alsnog worden geïnd. Over erfbelasting die te laat wordt opgelegd, wordt voorlopig geen rente berekend.