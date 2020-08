Extra maatregelen in coronavirus in te dammen

Het kabinet komt met extra maatregelen om het coronavirus in te dammen nu het aantal besmettingen in Nederland weer fors oploopt.

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven donderdagavond om 19.00 uur een persconferentie, zo deelde de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag mee.

De bewindslieden geven een toelichting op de huidige stand van zaken rond corona in het land. Ook zullen ze inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s. „Zo nodig worden ook aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aangekondigd”, aldus de RVD.

Formeel heeft het kabinet geen crisisberaad gehouden, maar de alarmbellen zijn wel gaan rinkelen. Het aantal coronabesmettingen loopt sinds enkele weken weer op, vooral in de regio’s Rotterdam en Amsterdam. Deze steden hebben een mondkapjesplicht ingesteld voor drukke gebieden.

De verwachting is dat de bewindslieden nogmaals het belang gaan benadrukken van de 1,5 meter afstand tot elkaar en het in acht nemen van hygiënemaatregelen. Die leidden er dit voorjaar mede toe dat de verspreiding van het virus werd teruggedrongen. Om hier weer de nodige druk op uit te oefenen, zullen Rutte en De Jonge ongetwijfeld wijzen op de onwenselijkheid om nieuwe, strengere maatregelen af te kondigen.

Volgens waarnemers valt het niet te verwachten dat er in dit stadium nieuwe landelijke maatregelen zullen komen. Het kabinet is wel bezorgd over de toename van het aantal besmettingen, maar er zou geen reden tot paniek zijn. Ook omdat het aantal ziekenhuisopnames en ic-opnames relatief gering is.

Wel denken de meest betrokken ministers na over gerichte maatregelen om brandhaarden snel de kop in te drukken. Zo komt er mogelijk een speciale teststraat op luchthaven Schiphol voor reizigers uit vakantielanden met veel besmettingen. Nu zijn er nauwelijks viruscontroles op de nationale luchthaven.